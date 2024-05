Nava scufundata in Marea Neagra, in apropiere de Sfantu Gheorghe

O nava sub pavilion tanzanian s-a scufundat, sambata dimineata, in Marea Neagra, la 26 mile marine de Sfantu Gheorghe.Opt membri ai echipajului au fost salvati, trei fiind dati disparuti.Accident de navigatie in aceasta dimineata la 26 de mile marine de Sf. Gheorghe. Operatiunea de cautare si salvare, sub coordonarea Serviciului MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) din cadrul Autoritatii Navale Romane este in plina desfasurare dupa ce nava Mohammad Z s-a scufundat.Alerta a fost ... citește toată știrea