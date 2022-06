Navele rusesti care alimenteaza cu combustibil vapoarele din Portul Constanta sunt sub pavilion romanesc!

Vapoarele rusesti care alimenteaza cu combustibil navele din Portul Constanta isi desfasoara activitatea, de fapt, sub pavilion romanesc, astfel incat este putin probabil sa existe probleme cu aprovizionarea navelor, in contextul sanctiunilor impuse Rusiei.Nava AmalthiaTrei dintre cele patru vapoare care alimenteaza cu combustibili navele din Portul Constanta sunt detinute de companii rusesti, iar asta ar fi putut cauza un blocaj major in conditiile embargoului impus de UE asupra Rusiei, ... citeste toata stirea