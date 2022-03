NECROLOG maistru militar clasa I Vlad Carp si Maistru militar clasa a II-a Sergiu Bosoi

Maistrul militar clasa I Vlad Carp a cazut la datorie in seara zilei de miercuri, 2 martie, in timpul executarii unei misiuni deasupra Dobrogei, ca parte a echipajului elicopterului IAR 330 PUMA care s-a prabusit in timpul executarii misiunii de cautare-salvare a aeronavei Mig 21 LanceR, disparuta de pe radar, intr-o zona cuprinsa intre localitatile Cogealac si Gura Dobrogei.S-a nascut la 23 martie 1982, in municipiul ConstantaDupa ce a absolvit Liceul cu program sportiv "Nicolae Rotaru", a ... citeste toata stirea