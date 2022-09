Nelu Minca: Nu mai vorbesc cu Cristian Radu din cauza unei poze publicata de Gusa pe Facebook! Video

Ion Minca, sau Nelu Minca, asa cum este cunoscut printre apropiati, este unul dintre veteranii din politica locala. A debutat in urma cu peste 20 de ani in PRM, ulterior a ajuns in Partidul Conservator, iar astazi conduce Organizatia PSD din 23 August. Chiar daca in politica locala apele sunt tulburi, se fac strategii si jocuri pentru alegerile din 2024, Minca spune ca este linistit, isi vede de treaba, mai ales ca nu are in plan sa mai candideze la Primaria Mangalia. Intr-un interviul acordat ... citeste toata stirea