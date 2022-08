Nereguli grave depistate de OPC la comerciantii din sudul litoralului. Comisarii au propus inchiderea a cinci supermarketuri

Comisarii OPC au aplicat comerciantilor ce-si desfasoara activitatea in sudul litoralului 4 avertismente si 9 amenzi contraventionale in valoare totala de 235.000 lei. Echipele de comisari ANPC din cadrul Comandamentului Litoral 2022 au verificat modul in care este respectata legislatia in domeniu in marile magazine de tip supermarket din sudul litoralului Marii Negre. S-au aplicat amenzi de 235.000 de lei.ANPC anunta, sambata seara, ca au fost verificate, in aceasta perioada, in Mangalia, ... citeste toata stirea