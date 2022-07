Nicolae Ciuca a discutat cu premierul grec despre aderarea Romaniei la Schengen

Premierul Nicolae Ciuca, prezent joi in Grecia, a facut apel la premierul Kyriakos Mitsotakis sa sustina aderarea Romaniei la Schengen, mentionand ca de la izbucnirea razboiului tara noastra a asigurat toate elementele pentru ca tranzitul de persoane, de bunuri si de cereale sa se desfasoare in conditii de siguranta.Mesajul a fost transmis in cadrul unei declaratii de presa comune sustinute de Nicolae Ciuca si prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis."In ceea ce priveste ... citeste toata stirea