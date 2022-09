Nicolae Ciuca anunta ca Romania isi va asigura 90% din consumul de energie din productie proprie

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in mesajul transmis in cadrul Conferintei Internationale a Gazului din Romania, ca Guvernul pe care il conduce si-a asumat ca obiectiv important obtinerea independentei energetice si transformarea Romaniei intr-un factor de securitate in regiune, astfel ca vom reusi sa asiguram din resurse interne 90% din necesarul de consum.Nicolae Ciuca"Conferinta Internationala a Gazului din Romania este un bun prilej de a discuta despre rolul gazelor naturale ... citeste toata stirea