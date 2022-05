Nicolae Ciuca clarifica problema angajarilor la stat: Procedurile in derulare isi urmeaza cursul

Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, marti, ca acolo unde au fost deja demarate proceduri pentru a se face angajari la stat acestea vor continua, chiar daca trec de 1 iulie. Dupa aceasta data nu vor fi scoase noi posturi la concurs, anunta news.ro.Nicolae CiucaPremierul Nicolae Ciuca a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, despre blocarea angajarilor la stat de la 1 iulie, in conditiile in care in ultima perioada au fost scoase la concurs mii de posturi, si a precizat: "Decizia ... citeste toata stirea