Nicolae Ciuca: In 5 ani vom fi independenti energetic

Romania va fi independenta energetic peste 5 ani, spune premierul Nicolae Ciuca. In conditiile in care Parlamentul urmeaza sa adopte legea offshore, la sfarsitul lunii iunie vom avea prima molecula de gaz extras din Marea Neagra, iar pana in 2027, vom avea suficient gaz pentru a asigura independenta energetica, a adaugat el."Avem certitudinea ca intr-o perioada nu mai mare de 5 ani sa putem sa devenim cu adevarat independenti din punct de vedere energetic", a spus Ciuca."Azi se va aproba ... citeste toata stirea