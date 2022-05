Noaptea Muzeelor. Ce puteti vizita la Constanta: spectacole cu delfini sau concerte de muzica clasica

Noaptea Muzeelor 2022 va fi organizata si in Constanta, sambata, 14 mai. Cu un program extins chiar si pana dimineata, muzeele vor oferi constantenilor o noapte de neuitat cu expozitii si evenimente inedite. Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta va fi prima institutie muzeala care deschide "Noaptea Muzeeelor", in Constanta, cu o serie de evenimente dedicate. Sectia Planetariu va avea un program intitulat " Stiinta prin educatie", din data de 13 mai incepand cu ora 00:00 pana in ... citeste toata stirea