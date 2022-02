Noi convoaie cu echipamente militare au intrat in tara, trei vehicule s-au ciocnit usor in timpul transportului spre Constanta

NATO isi intareste prezenta in Romania. Noi convoaie cu echipamente militare au intrat in tara, prin punctul de trecerea frontierei de la Nadlac si sunt in drum spre baza militara de la Mihail Kogalniceanu.Este vorba de transportoare blindate Stryker si elemente de artilerie si elemente de artileri geniu si unitati sanitare, in total un convoi care va avea aproximativ 70 de trailere, a transmis Luisa Tirca, de la Timisoara.Autocamioanele au innoptat la Nadlac, in judetul Arad, si in aceasta ... citeste toata stirea