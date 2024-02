Noi reguli de circulatie vor fi instituite in cartierul Tomis Nord din Constanta incepand cu 29 februarie

Noi reguli de circulatie vor fi instituite in Constanta, in arealul delimitat de bulevardul Tomis, strada Soveja, bulevardul Alexandru Lapusneanu si strada Suceava, informeaza un comunicat transmis de Primaria Constanta.Prima etapa din proiectul de reorganizare a traficului rutier in cartierul Tomis Nord va fi implementata incepand cu data de 29 februarie. Instituirea regimului de sens unic pe strazile interioare din perimetrul cuprins intre bulevardul Tomis, strada Soveja, bulevardul ... citește toată știrea