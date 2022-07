Noi restrictii COVID in destinatiile turistice preferate de romani!

In plin sezon estival, destinatiile turistice preferate de romani reintroduc restrictii anti-COVID 19. In unele tari, turistii trebuie sa poarte iar masca si sa respecte distantarea fizica in mijloacele de transport in comun, dar si in spatiile publice aglomerate. Alte tari cer la vama certificat verde, care sa ateste vaccinarea, trecerea prin boala sau rezultatul negativ al unui test.Cu peste 200.000 de noi cazuri de COVID in fiecare zi, francezii sunt printre cei mai restrictivi la granita. ... citeste toata stirea