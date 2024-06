Noi restrictii de circulatie cauzate de canicula

Avand in vedere ultima avertizare de cod galben si portocaliu transmisa de catre Administratia Nationala de Meteorologie, astazi, 20.06.2024, in intervalul orar 12:00 - 20:00, se instituie restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drum national, drumuri expres si autostrazi din judetele: Constanta, Calarasi, Ialomita, Prahova, Brasov si CovasnaPrecizam ca in judetele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Arges, Dambovita, Dolj, Olt, ... citește toată știrea