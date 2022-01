Ministrii Educatie si Sanatatii au anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa comuna, noile reguli de functionare a scolilor in contextul pandemiei COVID-19. Scolile si gradinitele trec in online in momentul in care in judetele in care se afla, rata de ocupare la nivel judetean a paturilor de spital destinate pacientilor COVID-19 este mai mare de 75%.Noile reguli prevad ca, de acumincolo, cursurile vorfisuspendateintr-o unitate deinvatamantdacaintr-osinguraclasasuntdepistate 3 cazuri ... citeste toata stirea