Noile sectoare de plaja din Mamaia vor putea fi inchiriate in sezonul 2022 agentilor economici care au deja contracte

Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, Ordonanta de Urgenta privind unele masuri de eficientizare a activitatii turistice aferente sezonului estival 2022 care reglementeaza, pentru acest an, modalitatea de atribuire a noilor sectoare de plaja rezultate in urma implementarii proiectului de reducere a eroziunii costiere si reconstructie a plajelor.Actul normativ initiat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului permite, doar pentru sezonul ... citeste toata stirea