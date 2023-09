Au fost atacuri rusesti, azi noapte, in toate porturile ucrainene de pe Dunare. Sunt informatii ca au fost auzite alarme aeriene si explozii in Reni, Izmail si Chilia.Cel putin sase persoane au fost ranite, potrivit guvernatorului regiunii Odesa, care sustine ca au fost inregistrate pagube insemnate in ceea ce priveste infrastructura civila.Atacuri au fost si spre est, in raionul Cetatea Alba, nu departe de granita cu Republica Moldova. Peste noapte, guvernatorul regiunii Odesa, de care tin ... citeste toata stirea