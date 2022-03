Nou director la Apele Romane - Dobrogea Litoral. Cine va decide soarta plajelor

Institutia care are plajele litoralului romanesc in administrare, Administratia Bazinala Apele Romane - Dobrogea Litoral (ABADL), are un nou director. Hristu Uzun, membru PSD, a fost numit la conducerea ABADL, pentru a treia oara. Hristu Uzun, vechi membru PSD Constanta si unul dintre cei mai vechi specialisti de la Apele Romane, este din nou director general al Administratiei Bazinale Apele Romane - Dobrogea Litoral (ABADL). Uzun se afla astfel la conducerea institutiei pentru a treia oara. ... citeste toata stirea