Noua formula a vaccinului COVID-19, disponibila si pentru schema de vaccinare initiala

In urma deciziei Comitetului National de Vaccinologie, in mod similar cu alte tari europene, noul vaccin COVID-19 (COMIRNATY ORIGINAL / OMICRON BA.4-5-Pfizer BioNTech) va fi disponibil incepand de maine, 27 ianuarie 2023, si pentru persoanele care doresc sa se vaccineze pentru prima data.Pana in prezent, acest tip de vaccin era folosit doar la revaccinare, pentru persoanele carora li se administrase schema primara de vaccinare impotriva COVID-19. ... citeste toata stirea