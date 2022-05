Noul judecator CCR numit de Klaus Iohannis a fost chiar consilierul lui

Mihaela Ciochina, judecatorul numit de Klaus Iohannis la Curtea Constitutionala, a fost consilierul presedintelui la Departamentul Constitutional Legislativ din anul 2015.Mihaela Ciochina are 55 de ani si a fost numita Consilier Prezidential la data de 14 ianuarie 2015.Ea a absolvit Facultatea de Drept, la Universitatea din Bucuresti, cu specializare in relatii internationale, in 1992.Potrivit Administratiei Prezidentiale, Ciochina a participat la seminarii interne si internationale pe ... citeste toata stirea