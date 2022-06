Noul partid REPER, lansat de europarlamentarii Ramona Strugariu si Dragos Pislaru

Noul partid REPER, infiintat de Dacian Ciolos, a fost lansat, luni, de catre copresedintii Ramona Strugariu si Dragos Pislaru, in prezent eurodeputati, impreuna cu zece parlamentari care s-au alaturat acestui proiect."Reinnoim proiectul european al Romaniei, este un proiect politic in care credem. (...) REPER este un proiect politic centrist, liberal, pro-european, foarte bine ancorat in valorile europene, in tot ceea ce ne ofera ca perspectiva de bunastare si de pace si de prosperitate in UE. ... citeste toata stirea