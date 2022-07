Nu se mai plateste parcarea pe timp de noapte, in Mamaia si Constanta

Nu se mai plateste parcarea in Mamaia, noaptea! Primarul Vergil Chitac, a anuntat in cadrul unei conferinte organizate in statiunea Mamaia si Constanta, ca nu se mai plati factura pe timp de noapte, intre orele 22.00 si 8.00.Primaria Municipiului Constanta impreuna cu Asociatia "Bun-Simt si Atitudine Civica" au organizat in cursul zilei de vineri, 15 iulie, ora 11:00, o conferinta de presa cu prilejul lansarii proiectului "Bun-Simt Turistic in statiunea Mamaia".,,Sunt oameni care nu mai ... citeste toata stirea