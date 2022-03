Nu sunt copii ucraineni internati la Spitalul Judetean Constanta

Valuri de refugiati ucraineni vin zi de zi in Romania. Printre acestia exista si copii, iar avand in vedere clima nu prea prietenoasa din ultima vreme, exista posibilitatea ca acestia sa se imbolnaveasca. Purtatorul de cuvant al SAJ Constanta, Claudia Tatarici, a declarat, pentru reporterii Replica, ca au existat solicitari pentru copii ucraineni cu febra. Insa, niciunul nu a fost internat in spital, ne-a transmis sefa Sectiei de Pediatrie a Spitalului Judetean Constanta, doctor Cristina Mihai. ... citeste toata stirea