Nu uitati sa va faceti provizii; urmeaza doua zile fara apa!

In perioada 25 mai 2022, ora 22.00 - 27 mai 2022, ora 05.00, RAJA va intrerupe furnizarea apei potabile pentru inlocuirea unor conducte si vane de legatura la nivelul Statiei de Tratare si Pompare Palas din municipiul Constanta.Investitia face parte din Contractul de lucrari CL35: "Reabilitare statie de pompare apa bruta Galesu; Reabilitare Complex Inmagazinare Palas: SP1, SP2 si retele in incinta, Reabilitare put P0 Constanta Nord, judetul Constanta" in valoare de 48.684.054,30 lei cu TVA, ... citeste toata stirea