Nuclearelectrica si-a infiintat punct de lucru in Casa de Cultura din Doicesti, Dambovita!

Nuclearelectrica a decis sa-si infiinteze un punct de lucru in comuna damboviteana Doicesti, acolo unde americanii vor construi prima minicentrala nucleara din lume, cu tehnologia SMR a celor de la NuScale. Compania de stat care va ridica o noua Cernavoda in Dambovita are acum sediul in casa de cultura din comuna cu 5.000 de locuitori.Casa de Cultura Doicesti / NuclearelectricaAdunarea Generala Extraordinara a Nuclearelectrica de pe 10 august 2022 a consemnt si un moment istoric: infiintarea ... citeste toata stirea