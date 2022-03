Numai 4 tari sunt de acord cu invazia Rusiei in Ucraina, intr-o reuniune istorica a ONU

Organizatia Natiunilor Unite a acordat un vot coplesitor pentru rezolutia prin care este condamnata invazia ruseasca in Ucraina si a cerut retragerea imediata a armatei ruse din tara vecina, intr-o noua expresie a indignarii produse la nivel global de agresiunea ruseasca.Rezolutia a fost votata in cadrul unei sesiuni de urgenta a ONU, scrie The Guardian.Dintre cei 193 de membri, 141 au votat in favoarea rezolutiei, 35 s-au abtinut, iar 5 au votat impotriva. Esarile care au sustinut Rusia au ... citeste toata stirea