Si in anul 2023, Politia de Frontiera Romana, impreuna cu alte autoritati competente, a desfasurat actiuni de depistare a celor care au ca preocupare traficul cu produse contrafacute, actionandu-se in special in punctele de trecere a frontierei, dar si in zona de frontiera, constatandu-se fapte de incalcare a regimului drepturilor de proprietate intelectuala cu preponderentala intrarea in Romania.In urma acestor actiuni, politistii de frontiera au constatat 847 fapte de natura infractionala