Numarul pasagerilor care au circulat cu trenul a scazut, in primele 9 luni din 2024

Numarul pasagerilor care au calatorit cu trenul, in primele noua luni din 2024, a fost de 53,718 milioane, in scadere cu 4,4% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.Dintre acestia, 53,479 milioane pasageri au calatorit in tara, iar 239.000 au efectuat calatorii internationale.Transportul feroviar de pasageri a avut, in primele noua luni ale anului, o pondere de 17,5% in transportul total de pasageri, fiind depasit, ... citește toată știrea