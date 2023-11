Astazi, 04.11.2023, ora 14:50, Capitania Constanta a solicitat interventia unei nave SAR din cadrul ARSVOM pentru a acorda ajutor unei persoane, aflata intr-o ambarcatiune in largul Marii Negre.Nava Sar ARES s-a mobilizat de urgenta si la ora 14:58 s-a indreptat in zona indicata, respectiv la intrare in Portul Constanta, in zona Farului Verde.Echipajul de la bordul navei SAR ARES a acordat ajutorul ... citeste toata stirea