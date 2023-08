O a doua mina a fost semnalata luni ca plutind in deriva in zona digului din statiunea Costinesti, context in care Fortele Navale Romane informeaza ca au pregatit o echipa de scafandri EOD care urmeaza sa se imbarce pe o nava a Garzii de Coasta din Mangalia."In ceea ce priveste cea de a doua mina semnalata ca plutind in deriva in aceeasi zona, va informam ca Fortele Navale Romane au pregatit o echipa de scafandri EOD care urmeaza sa se imbarce pe o nava a Garzii de Coasta din Mangalia, urmand ... citeste toata stirea