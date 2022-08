O avocata din Constanta vrea sa ia fata Farului cu un bloc de 7 etaje si un McDonald's

In urma cu cativa ani, au fost demarat procedurile in vedere construirii unui McDonald's, dar si a unui imobil cu sapte etaje, chiar pe terenul de langa benzinaria Rompetrol, de pe bulevardul 1 Mai, la intersectia cu strada Caraiman. Terenul este ocupat, pe o suprafata de circa 37 %, de o parcare cu destinatia de spatiu verde in PUG-ului Constantei. Autorii proiectului sunt doua persoane fizice, una dintre ele fiind in stransa legatura cu fostul sef al OCPI Constanta, Marian Mazilu. Mai mult, ... citeste toata stirea