O barca cu 4 persoane la bord s-a rasturnat in zona Sfantu Gheorghe

Ieri, in jurul orei 20:30, la varsarea Dunarii in mare, in zona Sfantu Gheorghe, o ambarcatiune de agrement cu 4 persoane la bord s-a rasturnat la circa 70 de metri de mal, inforeaza un comunicat transmis deAutoritatea NavalaRomana.Capitanul de port Emil Cernamorit, din cadrul Oficiului de Capitanie Sfantu Gheorghe, a reactionat prompt, intervenind operativ cu ambarcatiunea din dotare pentru salvarea celor patru persoane cazute in apa. Faptul ca toate purtau ... citește toată știrea