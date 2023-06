O broasca testoasa dobrogeana, detinuta ilegal de o persoana fizica din comuna Oltina a fost eliberata ieri din captivitate si redata in mediul sau natural, a informat Garda de Mediu Constanta.Impreuna cu reprezentanti ai IPJ Constanta si inspectori din cadrul DSVSA s-au efectuat verificari in satul Razoarele, comuna Oltina, in urma unei reclamatii adresata de catre o asociatie pentru protectia animalelor.Pentru identificarea speciei, s-a colaborat cu Universitatea Ovidius Constanta- ... citeste toata stirea