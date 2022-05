O casa si doua terenuri ale Adrianei Arghirescu au disparut din declaratia de avere!

Adriana Arghirescu, vocea liberalilor in sedintele de Consiliu Local Municipal din mandatele trecute, a prins, anul trecut, un loc bun in Ministerul Economiei, dupa ce a fost numita consilier in cabinetul secretarului de stat Daniela Nicolescu. Iata insa ca anul 2022 a venit cu ghinion pentru consilierul local, care a lasat postul de la Bucuresti. Revenind acasa, la Constanta, reluandu-si pozitia in Consiliul Local si calitatea de presedinte de sedinta. Si, cum criza economica nu a ocolit pe ... citeste toata stirea