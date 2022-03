O drona din Ucraina a patruns neautorizat in spatiul aerian al Romaniei. Precizari MApN

Sistemul de supraveghere a spatiului aerian al Romaniei a reperat joi, 10 martie, un obiect aerian de dimensiuni reduse, cel mai probabil de tip aeronava fara pilot (drona), care a evoluat in spatiul aerian national pentru o perioada de timp foarte scurta, sub trei minute, a anuntat Ministerul Apararii Nationale.Aeronava a intrat in spatiul aerian al Romaniei, venind dinspre Ucraina, in jurul orei 23.23 si a parasit spatiul aerian national in jurul orei 23.26, indreptandu-se catre ... citeste toata stirea