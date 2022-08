O familie intreaga, care venea in vacanta la mare, a murit in urma unui accident rutier

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs luni dimineata, pe DN 7 - Valea Oltului, km 240+100, la limita intre judetul Sibiu si judetul Valcea, in zona localitatii Lazaret. In evenimentul rutier si-au pierdut viata un barbat 34 de ani, sotia acestuia, 31 de ani si fiul acestora, 1 an si 3 luni, pe care mama il tinea in brate pe bancheta din spate, toti din Salistea, judetul Alba. Masina in care acestia se aflau a intrat in coliziune frontala cu un TIR.Este vorba despre doi tineri din, ... citeste toata stirea