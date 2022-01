O fata de 15 ani a murit in ambulanta, la o saptamana dupa ce iesise din izolare

O fata in varsta de doar 15 ani a decedat joi, in ambulanta, in timp ce era transportata la spitalul din Vaslui. Fata s-a prezentat, impreuna cu mama ei, la cabinetul medicului de familie, in stare grava, cu febra, tuse si cu o saturatie de 80% a oxigenului din sange. La fata locului a fost solicitata o ambulanta SAJ Vaslui, care a preluat pacienta pentru a o transporta la unitatea sanitara din Vaslui. Starea de sanatate a fetei s-a agravat si mai tare, motiv pentru care echipajul SAJ a chemat ... citeste toata stirea