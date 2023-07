In jurul orei 5.00 dimineata, o femeie in varsta de 24 de ani, gravida, mama a altor 2 copii, s-a prezentat la Compartimentul de Primiri Urgente al Spitalului Municipal Urziceni, dupa ce intrase in travaliu.Mediciide garda i-au spus ca nu au linie de garda pentru nasteri, au chemat ambulanta si i-au spus femeii ca trebuie sa ajunga la Spitalul Municipal din Slobozia. Femeia nu a mai apucat sa fie preluata de echipajul de ambulanta pentru ca a nascut pe trotuar. Nasterea a decurs normal, ... citeste toata stirea