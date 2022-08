O femeie cu probleme psihice isi terorizeaza vecinii din zona Far! Video

Revolta in blocul PF4, scara B, din zona Far, acolo unde locatarii sunt terorizati de o persoana cu probleme psihice, conform spuselor acestora. Cu toate ca persoana nu este violenta deocamdata, oamenii se simt in pericol, mai ales prin prisma ultimelor evenimente, cand un bolnav psihic din Bascov si-a omorat toate rudele, cu o violenta exacerbata. Potrivit declaratiilor vecinilor, persoana, o varstnica de 69 de ani, si-a inundat vecinii in ultima perioada de mai multe ori, isi face nevoile ... citeste toata stirea