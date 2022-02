O femeie din Brazilia, depistata pe Aeroportul Otopeni cu 1 kg de droguri ingerate in stomac

In baza analizelor de risc, politistii de frontiera din cadrul P.P.F. Henri Coanda, in colaborare cu lucratorii vamali, au depistat o femeie, cetatean brazilian, care a incercat sa introduca in tara aproximativ 1 kg de cocaina ingerata in stomac.In cauza, se efectueaza cercetari, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare risc.La data de 17.02.2022, ... citeste toata stirea