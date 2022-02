O femeie din Constanta a fost omorata in bataie de chirias. Acesta a fost arestat

Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce a omorat-o in bataie pe femeia in locuinta careia statea cu chirie, a informat, marti, Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.Victima, in varsta de 73 de ani, a fost lovita cu pumnii, suferind o dubla fractura de mandibula si un traumatism cranio-cerebral."Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtiva, ca in noaptea de 19/20 februarie 2022, aproape de miezul noptii, in locuinta victimei din municipiul ... citeste toata stirea