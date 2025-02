O femeie si fiul ei, disparuti de la domiciliul din Cumpana, judetul Constanta

Luni, 11 februarie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta - Serviciul Municipal de Ordine si Siguranta Publica au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitei DUMITRESCU ANDREEA LOREDANA, de 22 de ani, din comuna Cumpana, judetul Constanta.La data de 10 februarie, aceasta a parasit in mod voluntar domiciliul, impreuna cu fiul sau, UNGUREANU MARIAN VASILE, de 4 ani, fara a reveni pana in prezent.DUMITRESCU ANDREEA LOREDANA are 1,60 m inaltime, 70 de kilograme, ... citește toată știrea