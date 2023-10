O masina de Politie a intrat in coliziune cu un alt autoturism, in noaptea de duminica spre luni, in statiunea Mamaia, in timp ce politistii urmareau un autovehicul care circula cu peste 120 kilometri pe ora.Politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta - Biroul Rutier au identificat in trafic un autoturism care circula cu viteza de 120 kilometri/ora, pe un tronson de drum unde limita de viteza este de 50 kilometri/ora."Politistii au pornit in urmarirea acestuia, cu semnalele ... citeste toata stirea