O masina in care se aflau patru persoane, printre care si doi copii, s-a rasturnat pe camp de pe autostrada A2. Victimele au fost duse la spital

O masina in care se aflau patru persoane, printre care si doi copii, s-a rasturnat pe camp, joi dimineata, pe autostrada A2, dupa ce a rupt parapetul de protectie, in zona localitatii constantene Murfatlar. Victimele erau constiente si au fost duse la spital. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii au fost solicitati sa intervina, joi dimineata, la un accident rutier petrecut pe A2, sensul de mers Bucuresti-Constanta, in zona localitatii Murfatlar. La fata ... citeste toata stirea