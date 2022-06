O mina din cel de-al Doilea Razboi Mondial, care apara portul de sovietici, descoperita pe Marea Neagra

Remorcherul maritim de salvare si interventie "Grozavul" a executat joi, 9 iunie, o misiune de distrugere a unei mine marine, in largul tarmului romanesc, travers de Capu Midia. Prezenta minei a fost raportata, in dimineata zilei de 9 iunie, de pescadorul turcesc "Efe Mehmet", care a gasit mina marina in propriul trauler, in timp ce pescuia. Imediat, conducerea Fortelor Navale a ordonat Remorcherului Maritim "Grozavul" si echipei de interventie cu scafandri specializati in dezamorsarea ... citeste toata stirea