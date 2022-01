O minora a fost tinuta captiva si exploatata sexual chiar cu ajutorul tatalui sau

Cosmar pentru o adolescenta de 15 ani din Covasna. Fata a fost tinuta captiva si exploatata sexual chiar cu ajutorul tatalui ei. Totul ar fi durat doi ani, din 2019 si pana in 2021. Conform procurorilor DIICOT, tanara ar fi fost agresata, folosita pentru munca si traficata, iar in schimbul ei tatal ar fi primit bani.Fapta a fost savarsita prin constrangere, inducere in eroare si abuzand de pozitia sa de autoritate asupra adolescentei si de situatia vadit vulnerabila a acesteia datorata ... citeste toata stirea