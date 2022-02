O nava comerciala turceasca a fost lovita de o bomba in timp ce se indrepta spre Romania

O nava comerciala turceasca din Marea Neagra aflata in drum catre Romania a fost lovita de o bomba, in cursul zilei de joi, 24 februarie, o, relateaza NTV.Nava a fost lovita in cala la 50 de mile sud de Odesa. La bord se aflau 8 militari turci, 11 filipinezi si 11 ucraineni."Avaria s-a produs in cala navei Jupiter, detinuta de YA-SA Shipping, aflata pe drumul de la Odesa catre Romania", se arata in mesaj.Ulterior, nava turceasca si-a continuat drumul catre Romania.O nava militara sub ... citeste toata stirea