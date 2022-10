O nava spatiala NASA surprinde o imagine a lumii oceanice de pe Europa, satelitul planetei Jupiter

Nava spatiala Juno, care orbiteaza in jurul lui Jupiter din 2016, s-a apropiat cel mai mult pana acum de luna Europa la ora 5:36 a.m. ET, zburand la 352 de kilometri de suprafata sa inghetata. Juno a capturat unele dintre imaginile cu cea mai mare rezolutie realizate vreodata ale cochiliei de gheata a Europei. Prima dintre ele a fost deja transmisa pe Pamant si arata caracteristicile suprafetei intr-o regiune situata la nord de ecuatorul lunii, numita Annwn Regio."Datorita contrastului sporit ... citeste toata stirea