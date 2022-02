O nava sub pavilion Republica Moldova a fost lovita de un obuz, in Marea Neagra

Nava comerciala Spiritul Mileniului, aflata sub pavilionul Republicii Moldova, a fost lovita de catre armata rusa in Marea Neagra.Informatia a fost confirmata de Ministerul Apararii din Ucraina."Agentia Navala a Republicii Moldova informeaza ca, la data de 25.02.2022, nava MILLENIAL SPIRIT IMO (nava de tip Chemical Tanker) sub pavilionul Republicii Moldova, fiind in apele neutre din Marea Neagra, a fost lovita de un obuz. In acest moment nu se cunoaste sursa lansarii obuzului.La bordul ... citeste toata stirea