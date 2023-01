O noua etapa in procesul de introducere a reactoarele modulare mici in Romania

NuScale Power, LLC (NuScale) si compania romaneasca RoPower Nuclear S.A. (RoPower), detinuta in cote egale de S.N. Nuclearelectrica SA si Nova Power & Gas SA, anunta semnarea contractului pentru lucrarile de Front-End Engineering and Design (FEED) in data de 28 decembrie 2022, marcand un pas important spre implementarea unei centrale electrice NuScale VOYGR(Trade Mark) cu reactoare modulare mici (SMR) in Romania.Lucrarile FEED pe care le va demara compania NuScale vor defini caracteristicile ... citeste toata stirea